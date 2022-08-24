هل تصبح بلدة صغيرة هادئة في اليابان وادي سيليكون آسيا؟

الشخص الذي يعود إليه الفضل في تأسيس تلك المدرسة هو تشيكاهيرو تيرادا مدير شركة سانسان حديثة الإنشاء التي تتخذ من طوكيو مقرا لها وتتخص في رقمنة بطاقات العمل، التي لا تزال تلعب دورا كبيرا في عالم الشركات والمؤسسات باليابان.

تيرادا لا ينحدر من محافظة توكوشيما، إذن ما الذي جعله يختار تلك المنطقة؟ بدأت القصة في عام 2010.

يقول تيرادا: "قبل 12 عاما، فتحت مكتبا هنا لأنني سمعت أن كامياما بلدة مثيرة للاهتمام، حيث تتوافر خدمة الإنترنت فائق السرعة لبيوتها القديمة [الفارغة]".

كان تيرادا قد زار البلدة والتقى رجل أعمال محلي يدعى شينيا أومينامي، والذي كان مسؤولا عن تزويد البلدة بخدمة الإنترنت فائق السرعة.

يتذكر تيرادا: "ظننت أنني ربما أُنتَقد بسبب رغبتي في فتح مكتب هنا بدون تقديم أي خدمات للبلدة". لذا عرض تيرادا تعليم السكان المحليين المسنين مهارات الحاسب الآلي.

لكن أومينامي كان فقط يرغب في أن يثبت لتيرادا أن شركة متخصصة في تكنولوجيا المعلومات مقرها في طوكيو من الممكن أن يكون لها مكتب هنا. وبعد نجاح شركة سانسان، سارت شركات أخرى على نهجها وافتتحت مكاتب لها في كامياما، التي يبلغ عدد سكانها أقل من 5 آلاف نسمة.

يقول تيرادا: "كان من المثير رؤية البلدة وهي تستعيد شبابها من جديد..ثم بدأت أتساءل عما أستطيع فعله لمساعدة المجتمع، فخطر ببالي التعليم".

"أصبحت رائد أعمال بعد تخرجي من الجامعة، لكنني لا أتذكر أنني تعلمت في المدرسة أيا من المهارات الحيوية التي كنت أحتاج إليها للبدء في أي مشروع".

ولبناء المدرسة، تمكن تيرادا من جمع تبرعات قدرها مليارا ين ياباني (15 مليون دولار أمريكي) من خلال نظام حكومي يطلق عليه "فوروساتو نوزي"، أو "ضريبة مسقط الرأس". بموجب هذا القانون، يستطيع ذوو الدخل المرتفع والمتوسط المقيمون في المدن الكبرى التبرع بأموال لمنطقة ريفية يختارونها مقابل تخفيض ضرائب الدخل والإقامة المفروضة عليهم.