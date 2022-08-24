استمرار تسجيل الإصابات والوفيات بفيروس كورونا حول العالم

واصلت دول العالم تسجيل إصابات ووفيات جديدة جراء تفشي جائحة كورونا عالميًا، اليوم الأربعاء، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

في بنجلاديش، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 167 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 وفيات، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى مليونين و10 آلاف و490 إصابة والوفيات إلى 29 ألفا و319 حالة وفاة.

وسجلت الدنمارك 802 إصابة ووفاة 13 أشخاص ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و86 ألفا و610 مصابين والوفيات إلى 6884 حالة.

وفي إيران، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2 الاف و667 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و45 وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 7 ملايين و516 آلاف و568 إصابة والوفيات إلى 2647 حالة وفاة.

وفي فيتنام، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3591 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و3 حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 11 مليون و392 ألاف و 29 إصابة والوفيات إلى 143 ألفا و 505 حالة.

وسجلت الفلبين 3580 إصابة ووفاة 50 شخصا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و 864 ألفا و537 مصابا والوفيات إلى 61 ألفا و476 حالة.

كما سجلت كينيا 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة الحالية بالفيروس في البلاد إلى 338 ألفًا و 61 حالة والوفيات إلى 5673 حالة ووفاة.

في صربيا، سجلت السلطات الصحية 5 آلاف و482 إصابة جديدة و9 وفيات ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة منذ بداية الجائحة إلى مليونين و 248 ألفا و288 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 16 ألف حالة و 545.

وفاة وفي كوبا، سجلت السلطات الصحية 57 إصابة جديدة دون تسجيل حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و110 آلاف و 159 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 8529 وفاة.

وفي أذربيجان سجلت السلطات الصحية 622 إصابة وحالتي وفاة، حيث بلغت حصيلة الإصابات 809 آلاف و 335 إصابة والوفيات إلى 9795 حالة.

وفي نيبال، سجلت السلطات الصحية 242 حالة إصابة، وحالة وفاة ووصلت أحدث حصيلة لحالات الإصابة المؤكدة إلى 996 ألفا و231 حالة، وتبلغ الوفيات 11 ألفا و995 حالة.