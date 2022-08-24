إسرائيل تعتزم زيادة صادرات الغاز الطبيعي إلى أوروبا

ارتفع إنتاج إسرائيل من الغاز الطبيعي بنسبة 22%، في النصف الأول من العام، حيث تخطط الحكومة لزيادة الصادرات، التي ستشق طريقها إلى أوروبا، التي تشهد أسوأ أزمة طاقة منذ عقود.



وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء، إن الإنتاج ارتفع إلى 10.85 مليار متر مكعب، على أساس سنوي، حتى يونيو الماضي، حيث ارتفعت الصادرات إلى جيران إسرائيل، بواقع 35%، لتصل إلى 4.59 مليار متر مكعب، طبقا لوزارة الطاقة.



وترجع معظم الزيادة إلى الإنتاج من حقلي "تمار" و"ليفياثان" في شرق البحر المتوسط.



وارتفعت العائدات من الغاز والمعادن والرسوم بنحو حوالي 50%، لتصل إلى 829 مليون شيكل (253 مليون دولار)، معظمها من الغاز.



وتعمل إسرائيل على زيادة الإنتاج، حيث تبحث الدول الأوروبية عن الغاز الطبيعي في العالم، مع وصول أسعار الطاقة في القارة إلى مستويات قياسية.