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مصر
الأعلى للآثار: 1.3 مليون دولار عائد ثابت من معرض هيوستن حتى حال عدم حضور أي سائح
غدا.. بدء توريد الأرز الشعير من المزارعين لوزارة التموين
محمود محيي الدين يكتب: لن ينصلح شأن المناخ إلا بالقضاء على الفقر
أمريكا: العالم لن يقبل تغيير حدود أوكرانيا بالقوة
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الخارجية الإيرانية: تلقينا رد واشنطن على مقترح إحياء الاتفاق النووي
نقل المعارض الروسي نافالني إلى الحبس الانفرادي
زيلينسكي: مقتل 15 شخصا في قصف روسي لمحطة قطارات في دنيبروبتروفسك
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3 تقارير.. يورو تفصل أوباميانج على الانضمام إلى تشيلسي
عقوبة مالية على الزمالك بعد مباراة الاتحاد في الدوري
رابطة الأندية تعلن توقيع عقوبات مالية على الأهلي بسبب مباراة الإسماعيلي
رأي
فن
ترشيح الفيلم الألماني في الغرب لا شيء جديد لأوسكار أحسن فيلم أجنبي
تانيا قسيس تقدم مفاجأة لجمهور القلعة خلال حفلها
تانيا قسيس تعود لمسرح محكي القلعة وتعتذر الجمهور عن التأخير
انطلاق حفل اللبنانية تانيا قسيس على محكي القلعة
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تسويق السياحة الثقافية: توقعات بزيادة الحركة من خلال 5 أسواق
الأوقاف: توزيع 20 طن لحوم صكوك أضاحي وإطعام الأسبوع المقبل
50 % زيادة في أسعار السيارات مع نقص المعروض وارتفاع الدولار
حوادث وقضايا
مصرع بائع بطعنة على يد آخر في مصيف جمصة بالدقهلية
مصرع طفلة داخل حمام سباحة في إحدى مزارع السادات بالمنوفية
استغل سفر زوجها.. ضبط ميكانيكي أقام علاقة غير شرعية مع سيدة في الدقهلية
انتحال الشخصية: جريمة الذكاء وسرعة البديهة.. الصحافة والقضاء والطب والشرطة المهن الأكثر انتحالا
تليفزيون
الأرصاد: انخفاض طفيف في درجات الحرارة يستمر لمدة أسبوع على الأقل
اتصالات النواب عن خطأ فودافون كاش: أعتقد المشكلة تقنية.. وكل متضرر سيحصل على حقه