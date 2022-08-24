الأعلى للآثار: 1.3 مليون دولار عائد ثابت من معرض هيوستن حتى حال عدم حضور أي سائح

غدا.. بدء توريد الأرز الشعير من المزارعين لوزارة التموين

محمود محيي الدين يكتب: لن ينصلح شأن المناخ إلا بالقضاء على الفقر

أمريكا: العالم لن يقبل تغيير حدود أوكرانيا بالقوة