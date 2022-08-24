علي ماهر يطلب التعاقد مع صفقات سوبر للمنافسة على الكونفيدرالية

طلب علي ماهر المدير الفني لفريق فيوتشر، من إدارة ناديه التعاقد مع صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل تدعيم صفوف الفريق بصورة جيدة قبل انطلاق غمار منافسات الفريق في بطولة الكونفيدرالية، التي سيخوضها الفريق للمرة الأولى في تاريخه، بعدما احتل المركز الرابع في جدول الدوري بأول مشاركة له بالمسابقة.

ورهن علي ماهر المنافسة على لقب بطولة الكونفيدرالية بالتعاقد مع لاعبين سوبر على المستوى المحلي وكذلك قائمة اللاعبين الأجانب، بالاضافة للحفاظ على القوام الأساسى للفريق.

الذي نجح في تقديم مستويات مبهرة، ووضع نفسه ضمن أندية الكبار في الدورى الممتاز، بعدما حقق العديد من النتائج القوية، والتي كان آخرها الفوز على بيراميدز في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء «الاثنين» على أرض ملعب استاد السلام.

وهى المباراة التي منحت فريق الزمالك لقب الدورى للموسم الثانى على التوالي رسميًا قبل أن يخوض مواجهة الاتحاد السكندري مساء أمس وانتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.