ألمانيا تعد قانونا لمنع إهمال علاج المعاقين والمسنين حال نقص أسرة الرعاية المركزة

أقر مجلس الوزراء الألماني، اليوم الأربعاء، مشروع قانون يهدف إلى منع إهمال علاج المعاقين والمسنين في حال نقص أسرة الرعاية المركزة خلال الجائحة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الحالة يُطْلَق عليها نظام الفرز الطبي الإسعافي "ترياج"، ويعطي هذا النظام أولوية لعلاج فئات معينة من المصابين حال عدم توافر ما يكفي من الموارد الطبية لعلاجهم جميعا.

وأعد المسودة وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ المنتمي إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي.

وفي إطار نظام الفرز، يكون العامل الحاسم في حصول مريض ما على سرير هو احتمال بقائه على قيد الحياة وذلك في حال تفشي مرض معدٍ مثل كوفيد-19، ويمكن مراعاة أمراض أخرى في تقييم احتمال بقاء الشخص على قيد الحياة ولكن بصورة مقيدة، وفي المقابل تعتبر المعايير المطلقة هي العمر والإعاقة ودرجة الضعف.

وتنص المسودة على ضرورة أن يتم أخذ قرارات تخصيص الأسرة في هذه الحالة من قبل شخصين على الأقل.

بذلك القرار، تسعى الحكومة الألمانية إلى تنفيذ قرار بهذا الخصوص كانت المحكمة الدستورية الاتحادية أصدرته في أواخر العام الماضي.

كانت المحكمة أصدرت قرارا في 28 ديسمبر الماضي يلزم البرلمان "دون إبطاء" بتوفير احتياطات لحماية أصحاب الإعاقات حال عدم كفاية قدرات القطاع الطبي في ظل الجائحة، وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن على النواب أن يتبعوا في أوقات الجائحة واجب التصرف الذي يلزمهم به القانون الأساسي، وأضافت أن واجب التصرف الملقى على عاتق النواب ينبع من تكليفهم بحماية الناس بسبب وجود خطر يهدد الحياة التي تمثل حقا رفيع المكانة يحميه القانون.

ورأت المحكمة أن الهيئة التشريعية خالفت هذا الواجب لأنها لم تتخذ الاحتياطات المناسبة مع وجود مجال أمامها للتقييم والتقدير وتحديد الاحتياطات.

من جانبه، قال لاوترباخ:" من يحتاج إلى سرير في الرعاية المركزة يجب أن يحصل عليه حتى في الجائحة أيضا"، وتابع أنه لا ينبغي أبدا أن يكون هناك نقص في الرعاية المركزة، وصرح بأن المسودة أوضحت ايضا أنه " لا ينبغي إهمال الأشخاص ذوي الإعاقة أو كبار السن حتى في فترات نقص القدرات (الطبية)".