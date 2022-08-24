بولندا تستقبل 5 ملايين و759 ألف لاجئ من أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية

أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية، أن عدد اللاجئين الفارين من أوكرانيا إلى بولندا، ارتفع إلى 5 ملايين و759 ألف شخص، وذلك منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في شهر فبراير الماضي.

وذكرت الوكالة حسبما ذكر راديو بولندا في نشرته الناطقة بالإنجليزية، اليوم الأربعاء، أن بولندا استقبلت أمس الثلاثاء نحو 29 ألفا ومئة لاجئ من أوكرانيا، فيما غادر نحو 23 ألف شخص للعودة لبلادهم، مشيرة إلى أن عدد العائدين إلى أوكرانيا بلغ حتى الآن نحو 3.91 مليون شخص وذلك منذ شهر فبراير الماضي.

وكانت بولندا قد مررت في شهر مارس الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية في بولندا ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية وخدمات اجتماعية.