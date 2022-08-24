مقتل وإصابة 12 سوريا في ريفي حلب والحسكة

قتل مدنيان اثنان وأصيب عشرة آخرون جراء اعتداء لتنظيمات إرهابية بالقذائف على المناطق السكنية في ريفي حلب والحسكة شمالي سوريا.

وأوضحت وكالة الأنباء السورية "سانا" اليوم الأربعاء، أن التنظيمات الإرهابية قصفت اليوم بقذائف ثقيلة مدينة تل رفعت، ما أسفر عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة 10 آخرين ووقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات والمرافق العامة.

وأضافت أن قوات الاحتلال والإرهابيين في ريف الحسكة الشمالي الغربي استهدفت قرية تل اللبن التابعة لناحية تل تمر، ما أدى إلى أضرار في المنازل والممتلكات العامة ولم يتسن التأكد من وقوع إصابات بين المدنيين نتيجة القصف العنيف.