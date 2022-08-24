روسيا تنتقد تصريحات أممية حول كهرباء محطة زابوروجيا النووية

انتقد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي بينزيا، تصريحات نائبة الأمين العام للمنظمة الأممية روزماري دي كارلو "أن الكهرباء المنتجة بمحطة زابوروجييا للطاقة النووية تعود ملكيتها لأوكرانيا".

وأعرب بينزيا، حسبما أوردت قناة روسيا اليوم الإخبارية، اليوم الأربعاء، عن استغرابه من التصريحات الأممية حول الكهرباء المنتجة في محطة الطاقة النووية زابوروجييا بأنها تعود إلى أوكرانيا.

وكانت نائبة الأمين العام للمنظمة الأممية قد قالت: "كما أوضح الأمين العام للأمم المتحدة، فإن الكهرباء المنتجة في محطة الطاقة النووية في زابوروجييا تعود ملكيتها إلى أوكرانيا".

وتعتبر محطة زابوروجييا للطاقة النووية - التي تقع في منطقة إنيرهودار الأوكرانية - أكبر محطة نووية في المنطقة الأوروبية، حيث تنتج ما يقرب من نصف كهرباء أوكرانيا المستمدة من الطاقة النووية، وأكثر من خمس إجمالي الكهرباء المولدة في العاصمة كييف.