 ليست سياحية فقط.. رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة: المدينة مقامة على 3 محاور - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ليست سياحية فقط.. رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة: المدينة مقامة على 3 محاور

أحمد علاء
نشر في: الأربعاء 24 أغسطس 2022 - 5:00 ص | آخر تحديث: الأربعاء 24 أغسطس 2022 - 5:01 ص

قال الدكتور وائل سمير رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، إن المدينة مقامة على ثلاثة محاور.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج "التاسعة" على القناة الأولى، مساء الثلاثاء، أنها مدينة سكنية لكنها صناعية وسياحية، مؤكدا أن المنطقة الساحية هي قاطرة المدينة.

ولفت إلى أن المنطقة السياحية هي التي تقود لاحقا للإنفاق على مشروعات أخرى مثل ترفيق الأراضي الصناعية، والاهتمام بالإسكان عبر إنشاء وحدات تناسب كل المراحل.

ونوه أنه كان مطلوبا عند بدء المرحلة الأولى من إنشاء المدينة، أن يتم تغيير عقيدة المواطن، وإقناعه أن هذه المنطقة ليست موسمية.

وأفاد بأن وزارة الإسكان تعاونت مع وزارة التعليم العالي لإنشاء الجامعات.

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