الجيش الصومالي ينجح في السيطرة على عدة مناطق بهيران تتحصن بها مليشيات الشباب

تمكن الجيش الصومالي، خلال عملية عسكرية، من السيطرة على عدة مناطق تابعة لمدينة بلدويني حاضرة محافظة هيران حيث كانت مليشيات الشباب تتحصن فيها.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية، اليوم الأربعاء، أن قوات الفرقة الـ27 للجيش الصومالي نجحت في السيطرة على منطقتي جابورو، وعيلكا بار ورطبيل، بالإضافة إلى مناطق أخرى غربي مدينة بلدويني حيث كانت مليشيات الشباب تتحصن فيها.

وأكد كل من نائب محافظ محافظة هيران الصومالية للشؤون المالية والسياسية أبوكر عبدالله ، ونائب قائد الفرقة الـ27 للجيش الصومالي ، أنه تمت السيطرة على تلك المناطق بسلام دون مواجهات.

وأشار نائب المحافظ إلى أن هذه العملية العسكرية تعد ضمن العمليات الهادفة إلى القضاء على فلول مليشيات الشباب المتطرفة من المناطق التابعة لمحافظة هيران.