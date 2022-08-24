أعلنت اللجنة العليا للمهرجان الدولي للتعليم والثقافة تكريم المطرب السوري مجد القاسم وذلك يوم 31 أغسطس الجاري بالمركز الثقافي الروسي.



ويشهد الحفل حضور مشاهير الفن والإعلام والشخصيات العامة، ويقدم الحفل الإعلامية اللبنانية رنا ناصر، ويحيي حفل الافتتاح المطربة سمية درويش.



ويتضمن الحفل تكريم عدد من نجوم الفن منهم الملحن محمد رحيم، ومدربة الأسود العالمية أنوسة كوتة، والفنانة سميرة عبد العزيز، والفنان نضال الشافعي، الفنان القدير محسن محي الدين، الفنان تامر عبد المنعم، الفنانة ميرنا وليد، وألفت عمر، يوسف منصور.



الجدير بالذكر أن النجم مجد القاسم طرح مؤخرًا أغنيته الجديدة "ليلة فرح" والتي حازت على إعجاب الجمهور.