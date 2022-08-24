تريزيجيه على مقاعد بدلاء طرابزون لمواجهة كوبنهاجن في دوري الأبطال

أعلن عبدالله أفجي المدير الفني لفريق طرابزون سبور التركي، تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة كوبنهاجن الدنماركي مساء اليوم الأربعاء، في مباراة الإياب من الدور التمهيدي المؤهل إلى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف فريق طرابزون سبور نظيره كوبنهاجن على ملعب ميديكال بارك، عند التاسعة من مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويتواجد محمود تريزيجيه مهاجم منتخبنا الوطني، على مقاعد بدلاء فريقه طرابزون سبور في مواجهة كوبنهاجن مساء اليوم الأربعاء.

يُذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين التي أقيمت على ملعب باركن، قد انتهت بفوز فريق كوبنهاجن بهدفين لهدف أمام طرابزون سبور.