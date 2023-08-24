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القومي للسينما ينتهي من ترجمة فيلم أصل الحكاية

المركز القومي للسينما
المركز القومي للسينما

نشر في: الخميس 24 أغسطس 2023 - 3:08 م | آخر تحديث: الخميس 24 أغسطس 2023 - 3:09 م

انتهي المركز القومي للسينما من ترجمة الفيلم التسجيلي "أصل الحكاية"، إخراج سهام عبدالمنعم، مدير تصوير محسن أحمد.

وقال الكاتب والناقد مجدي الشحري مدير عام الإنتاج، إن الإدارة العامة للإنتاج انتهت مؤخرا من ترجمة فيلم "أصل الحكاية" باللغة الإنجليزية حيث قامت بترجمة الفيلم مي الشافعي.

وأضاف الشحري، أن هذه الخطوة تمكن المشاركة بالفيلم في المهرجانات الدولية.

وفيلم أصل الحكاية إنتاج عام 2023 ويتناول السيرة الذاتية للفنان التشكيلي محمد شاكر.

كما يجري حاليا مونتاج فيلم "المعهد العالي للسينما" للمخرج محمود سالم، كما أوشك المخرج حسين بكر على الانتهاء من ميكساج فيلم "بليغ.. عاشق النغم"، فكرة وسيناريو الناقدة السينمائية فايزة هنداوي، والفيلم يتناول السيرة الذاتية للموسيقار الكبير بليغ حمدي.


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