نائب المستشار الألماني يتهم الاستخبارات الخارجية لبلاده بسوء التقدير بشأن الهجوم الروسي على أوكرانيا

اتهم روبرت هابيك، نائب المستشار الألماني أولاف شولتس، الاستخبارات الخارجية الألمانية "بي إن دي" بسوء التقدير فيما يتعلق بالهجوم الروسي على أوكرانيا.

وفي حوار مع الصحفي والمؤلف الألماني الشهير شتيفان لامبي لكتابه "حالة طوارئ.. الحكم في أوقات الحرب"، الذي يصدر اليوم الخميس، أعرب هابيك عن استيائه من أجهزة الاستخبارات ببريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية كانت قد حذرت بشكل قوي للغاية من حدوث حرب أثناء تقدم القوات الروسية على الحدود مع أوكرانيا.

وأضاف هابيك، الذي يشغل أيضا منصب وزير الاقتصاد الألماني: "أجهزة أخرى قالت: يعد ذلك تدريبا، لن يتطور الأمر للأسوأ، ولكن الأسوأ حدث بالفعل".

وردا على سؤال عما إذا كان يعني بذلك الأجهزة الألمانية، أجاب هابيك بـ"نعم"، وفقا لتصريحات الصحفي الألماني.

وقال الصحفي الألماني وصانع الأفلام الوثائقية، إنه أجرى هذا الحوار مع هابيك في 23 يونيو الماضي.

جدير بالذكر، أن لامبي رافق الشخصيات البارزة بالحكومة الحالية بجمهورية ألمانيا الاتحادية، من بينهم المستشار الألماني أولاف شولتس وغيره من الوزراء، منذ يوم حلفهم اليمين الدستورية في البرلمان الألماني "بوندستاج" في 8 ديسمبر عام 2021 مع طاقم التصوير الخاص به، ومن المقرر بث هذا الفيلم في 11 سبتمبر القادم بالقناة الأولى بالتليفزيون الألماني "إيه أر دي".