لبنان تمنح رخصة استطلاع للقيام بمسح زلزالي في الرقعة 8 البحرية

أعلن وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، عن منح رخصة استطلاع، للقيام بمسح زلزالي ثلاثي الأبعاد في الرقعة رقم 8 في المياه البحرية اللبنانية، إلى اتحاد شركات عالمي معني بهذا الأمر.



وأكد فياض، بحضور ممثلي تحالف الشركتين "برايت سكايز" و"جيوكس" نزار ابو اسماعيل وجان فيليب روسي، أن "اليوم هو يوم تاريخي بمسيرة بدأت في العام 2010".



وقال إن "الآمال كبيرة بما يتعلق بالبلوك 8، أو لناحية إطلاق المسح لجمع البيانات في البلوك رقم 8، حيث تم منح الرخصة إلى اتحاد شركات عالمي معني بهذا الأمر".



وأضاف أن "البلوك رقم 8 كان في مكان متنازع عليه، ولم يكن من الممكن إطلاق المسح قبل ترسيم الحدود مع إسرائيل الذي حصل، الأمر الذي يزيد التنافس على إمكانية حصول لبنان على أفضل شروط تجارية له ".



يذكر أن المياه البحريّة اللبنانيّة تتضمن عشر رقع أو بلوكات، تُعرَض للمزايدة تباعاً خلال دورات التراخيص التي تنظّمها الدولة اللبنانيّة.



وانطلقت اليوم الخميس، عملية الحفر في البلوك رقم 9 في المياه البحرية اللبنانية، لتعلن نتائج الحفر بعد 67 يوماً.



يشار إلى أن المسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد هو إحدى التقنيات والخطوات الأولية لاستكشاف أماكن وجود النفط.



ويأمل لبنان أن تساعد الثروات المكتشفة قبالة سواحله في معالجة تداعيات الانهيار الاقتصادي الذي يشهده منذ أكثر من ثلاث سنوات.