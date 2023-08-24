وزير الدفاع اللبناني يطلع من قائد الجيش على ملابسات تحطم طوافة تابعة للجيش

اطلع وزير الدفاع اللبناني موريس سليم من قائد الجيش العماد جوزيف عون على ظروف سقوط الطوافة التابعة للجيش اللبناني، مساء الأربعاء، ما أدى إلى مقتل النقيب الطيار جوزيف حنا والملازم أول الطيار ريشار صعب وجرح المعاون محمد صيدح.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الوطني، قال سليم: "مرة جديدة يهوي نسران من نسور الجو اللبناني في حادثة أليمة وكأن قدر الجيش أن يستمر في تقديم الشهداء على مذبح الوطن حماية للاستقرار والسلم الأهلي ووفاء للقسم الذي يردده العسكريون ويلتزمونه حتى الشهادة".

وكان الجيش اللبناني قد أعلن في بيان مساء الأربعاء عن تحطّم طوافة تابعة للقوات الجوية في منطقة حمانا بجبل لبنان، أثناء تنفيذ طيران تدريبي ما أدى إلى مقتل عنصرين وإصابة آخر في الحادث.

من جهته أجرى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اتصالاً بقائد الجيش مستفسراً عن تفاصيل الحادث.