مستشار الرئيس يتفقد منفذ أرقين البري لمتابعة الخدمات المقدمة للوافدين السودانيين

تفقد اللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية للمناطق النائية والحدودية اليوم، منفذ أرقين البرى على الحدود المصرية السودانية، برفقة محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، واللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، والعميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ط، وأيضاً اللواء عمرو إسماعيل رئيس هيئة الموانئ الجافة والبرية.

واستمع مستشار رئيس الجمهورية لشرح تفصيلى من مسئولى الجهات المختصة بالصحة والإسعاف والوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل السياحية والموانئ البرية والجافة عن ما يتم بذله من جهود، وما يتم تقديمه من خدمات مختلفة للوافدين من دولة السودان سواء من المصريين أو الجنسيات المختلفة، فضلاً عن تقديم التسهيلات للشاحنات المتجهة للسودان عبر المنفذ، حيث جار تجهيز مساحة 15 فدانا أمام المنفذ، علاوة على ما تم تجهيزه من مساحات أخرى أمام مدخل منطقة كركر كساحات إنتظار، مع توفير المياه المثلجة والوجبات لسائقي هذه الشاحنات لتخفيف أى معاناة عن كاهلهم.

من جانبه.. قال محافظ أسوان، إن هناك ملحمة كبيرة تقوم بها أجهزة الدولة من وزارات الصحة والتضامن الإجتماعى والإتصالات والنقل وهيئة السكك الحديدية من خلال تسخير جميع الإمكانيات اللوجستية لتقديم الخدمات المتنوعة للوافدين، بالتعاون والدعم والمساندة من مؤسسات المجتمع المدنى، والمنظمات الدولية والمحلية ومنها مؤسسة إنقاذ الطفولة، واليونيسيف والهلال الأحمر لتوفير جميع عناصر دواعى إنقاذ الحياة.

ولفت إلى أن الخدمات يتم تقديمها بالمعابر الثلاثة فى أرقين وقسطل والموقف البرى الدولى بكركر، ومنها الخدمات الغذائية من خلال توفير الوجبات الساخنة والجافة، وأيضا الآلاف من زجاجات المياه المعدنية، وسيارات إسعاف للطوارئ وعيادات متنقلة للفحص الطبى، وعيادة أمراض غير سارية، وعيادة المشورة للحوامل والأمهات، وكذا تقديم الدعم النفسى والالعاب الترفيهية للأطفال، مع زيادة عمال النظافة، وتوفير شنط العناية الشخصية، ودورات المياه المجهزة والمدعمة بخزانات المياه، وسيارة تقوية للشبكات من خلال شركة المصرية للاتصالات، وخدمات بنكية.

ومن جانبهم قدم الأشقاء السودانيين بمنفذ آرقين، شكرهم للرئيس عبد الفتاح السيسى، وجميع أجهزة الدولة المصرية لما لمسوه من رعاية واهتمام كبير منذ بداية الأحداث التى شهدتها بلادهم.