وزيرة المالية الفنلندية: فنلندا ستظل تعاني من عجز الموازنة في 2024

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أعلنت وزيرة المالية الفنلندية ريكا بورا، أن فنلندا ستواصل تسجيل عجز في موازنتها لعام 2024.

وقالت بورا، للصحفيين، في بداية عملية صياغة الموازنة الفنلندية اليوم الخميس، إن الوضع الاقتصادي في البلاد لا يزال ضعيفا، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضافت بورا، في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني: "يجب أن نكسر دوامة الديون الحكومية المزمنة التي نعاني منها، مرة واحدة وإلى الأبد".

وقالت بورا: "وهذا سيتطلب منا جميعا أن نبذل جهدا حازما للاقتصاد في نفقاتنا. وستكون هناك حاجة إلى فرض المزيد من التعديلات بعد هذه الفترة البرلمانية أيضا".

ومن المقرر أن تعقد الوزارة مؤتمرا صحفيا غدا الجمعة حول مشروع الموازنة، والذي تعتزم نشره الاثنين المقبل.

ومن المقرر أن تجري الحكومة المزيد من المفاوضات في أكتوبر المقبل قبل إرسال خطة الإنفاق إلى البرلمان.