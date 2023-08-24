إثيوبيا: انضمامنا لبريكس يتيح لها الوصول لأسواق شرق أفريقيا

قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، اليوم الخميس، إن أديس أبابا تهدف إلى أن تصبح مركزا للتواصل في القارة الأفريقية، ويمكنها أن تربط المجموعة بأسواق شرق أفريقيا.

ودعت بريكس، التي تضم بالأساس الصين والهند وروسيا وجنوب أفريقيا والبرازيل، إثيوبيا للانضمام لعضويتها، بحسب وكالة "رويترز".

وكان رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا، قد قال، الخميس، إن مصر وإيران والسعودية والإمارات والأرجنتين وإثيوبيا دعيت لتصبح أعضاء كاملي العضوية في مجموعة بريكس.

وأوضح رامافوسا أن العضوية ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من يناير 2024.

وقال: "لقد قررنا دعوة جمهورية الأرجنتين وجمهورية مصر العربية وجمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية وجمهورية إيران الإسلامية والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لتصبح أعضاء كاملي العضوية في بريكس".

وكان وزير الخارجية الجنوب إفريقي، ناليدي باندور قد قال، الأربعاء، إن قادة دول مجموعة "بريكس" المُشَكّلة من البرازيل والهند وروسيا والصين وجنوب إفريقيا تبنت وثيقة تتضمن الخطوط العريضة لتوسيع المجموعة.