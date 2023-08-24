وفاة طفل إسرائيلي وإصابة ومحاصرة 17 آخرين جراء انهيار صخري

لقي طفل إسرائيلي (خمسة أعوام) حتفه وأصيب وحوصر 17 أخرون، اليوم الخميس؛ جراء انهيار صخري في منطقة البحر الميت.

ووفق قناة "آي 24 نيوز" الإسرائيلية، تلقى مركز نجمة داود الحمراء صباح الخميس بلاغا عن إصابة نحو تسعة أشخاص على نحو متفاوت، جراء انهيار صخري في عين جدي قرب الشلال الكبير في منطقة البحر الميت، والعديد من القوات في طريقها إلى مكان الحادث.

وأصيب رجل واحد على الأقل بجروح خطيرة، في حين أن فتاة تبلغ من العمر أربع سنوات في حالة متوسطة، بحسب المسعفين.

وذكرت التقارير الأولية أن سبعة آخرين أصيبوا بجروح طفيفة إلى متوسطة، فيما لا يزال ثمانية أشخاص محاصرين.

وقال المتحدث باسم نجمة داود الحمراء: "إن مسعفي نجمة داود الحمراء والمسعفين يقدمون العلاج الطبي على الفور لعدد من المستجمين الذين وجدوا أنفسهم فجأة ضحية انهيار صخري، ومن بينهم رجل في حالة خطيرة وفتاة تبلغ من العمر أربع سنوات في حالة متوسطة، وتم إرسال مروحيات وقوات إضافية من نجمة داود الحمراء إلى مكان الحادث".