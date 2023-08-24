وزيرة خارجية ألمانيا عن قائد مجموعة فاجنر: نموذج معروف لحالات الوفاة

أعربت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، عن تفهمها للتكهنات القائمة حول وفاة يفجيني بريجوجين، قائد مجموعة فاجنر.

وقالت بيربوك اليوم الخميس، على هامش اجتماع مع وزير خارجية قيرغزستان جينبيك كولوباييف، بالعاصمة برلين: "لا يزال من غير الواضح ما حدث بالتحديد؛ لأنه بالطبع لا يمكن الاعتماد على البيانات الروسية الرسمية".

وأضافت أنه على مدى عام ونصف على الأقل، تصدر أكاذيب بصورة متكررة من الكرملين، وقالت: "من هذا المنطلق لا تعد صدفة أن ينظر العالم بأسره حاليا للكرملين عندما يسقط فجأة أحد المقربين السابقين من "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من السماء بعد شهرين من قيامه بانتفاضة".

وتابعت وزيرة الخارجية الألمانية، أن المرء يعرف هذا النموذج، وذكرت "حالات وفاة وحالات انتحار مشكوك فيها، وسقوط من النوافذ، تظل جميعها في النهاية بلا تفسير".

وأشارت بيربوك، إلى أنه من المهم عدم الاعتماد "على أي ادعاءات أو أخبار كاذبة أو وعود من الرئيس الروسي"، وإنما من المهم دعم أوكرانيا في حقها في الدفاع عن نفسها "بكل ما نملك".