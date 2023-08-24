وزيرة خارجية ألمانيا تعرب عن إحباطها من تأثير العقوبات ضد روسيا

أعربت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عن إحباطها من تأثير العقوبات ضد روسيا على خلفية الحرب مع أوكرانيا.

وقالت بيربوك في حوار لها مع الصحفي والمؤلف الألماني الشهير شتيفان لامبي بمناسبة نشر كتابه "حالة طوارئ... الحكم في أوقات الحروب" الذي يصدر اليوم الخميس: "في الواقع كان من المفترض أن يكون للعقوبات الاقتصادية تأثيرات اقتصادية. لكن الأمر ليس كذلك. لأن منطق الديمقراطيات لا يعمل في أنظمة الحكم الفردية الاستبدادية".

وتابعت الوزيرة الألمانية: "لقد عايشنا أنه لا يمكن إنهاء هذه الحرب بقرارات عقلانية وإجراءات عقلانية يتم اتخاذها بين حكومات متحضرة".

يذكر أن الحلفاء الغربيين فرضوا عقوبات اقتصادية كبيرة على روسيا بعد هجوم الأخيرة على أوكرانيا. وعلى الرغم من ذلك نما الاقتصاد الروسي، فيما شهدت ألمانيا ركودا في مطلع هذا العام.

ولكن الخبراء الاقتصاديين أكدوا أن روسيا تدين بنموها في المقام الأول لاقتصادها الحربي وللزيادة الهائلة في إنتاج الأسلحة والذخيرة، لافتين إلى أن هذا لا يعد نموا مستداما.

وأعربت بيربوك عن انتقادها للتردد الأولي من جانب الحكومة الألمانية فيما يتعلق بالسفر إلى كييف. وردا على سؤال لامبي عما إذا كانت تشعر بالندم على أي شيء خلال فترة توليها منصبها، أجابت: "ربما كان يتعين علينا السفر مع أشخاص كثيرين إلى أوكرانيا في وقت مبكر، بصفتنا جزءا من الحكومة".

يذكر أن بيربوك سافرت إلى أوكرانيا بوصفها أول مسئول حكومي من ألمانيا يسافر إلى هناك في 10 مايو 2022، أي بعد نحو شهرين ونصف من بدء الحرب الروسية. وفي ذلك الوقت كان هناك بالفعل عدد كبير من رؤساء دول وحكومات دول أوروبية حليفة في زيارة تضامنية لأوكرانيا.

وبحسب تصريحات الصحفي الألماني وصانع الأفلام الوثائقية، فإنه أجرى هذا الحوار مع بيربوك في 10 يوليو الماضي.

جدير بالذكر أن لامبي رافق الشخصيات البارزة بالحكومة الحالية بجمهورية ألمانيا الاتحادية منذ يوم حلفهم اليمين الدستورية في البرلمان الألماني "بوندستاج" في 8 ديسمبر عام 2021 مع طاقم التصوير الخاص به.

ومن المقرر بث هذا الفيلم في 11 سبتمبر المقبل بالقناة الأولى بالتليفزيون الألماني (إيه أر دي).

ورغم التأثير المحبط، دافعت بيربوك عن التدابير العقابية ضد روسيا خلال مؤتمر صحفي عُقِد في برلين اليوم وذلك في رد على سؤال من صحفي، وقالت إن "من غير الممكن عقد صفقات مع بلد يشن حربا عدوانية وحشية".

وأردفت أنه "حتى تنجح هذه العقوبات، فإن من المهم أن يتم دعمها من جميع تلك الدول التي تدافع مثلنا عن القواعد الدولية".

وشددت بيربوك على ضرورة عدم التحايل على العقوبات من قبل شركات أوروبية وذلك على سبيل المثال عبر التصدير إلى طرف ثالث.