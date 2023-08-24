الجزائر: تبون يثق بوجود إمكانية للحل السياسي في النيجر

أكد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، أن الرئيس عبد المجيد تبون، يؤمن بضرورة العودة إلى النظام الدستوري في النيجر، موضحا أن المجال لا يزال متاحا لحل سياسي تفاوضي للأزمة.

وقال عطاف: "الرئيس عبد المجيد تبون، رافع بكل حزم وعزم من أجل الاحترام الكامل للإطار القانوني والإفريقي الذي يحذر ويرفض التغييرات غير الدستورية للحكومات، كما يؤمن بضرورة العودة إلى النظام الدستوري في النيجر والحفاظ على المكتسبات التي حققها هذا البلد الشقيق"، وفقاً لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وحسب ما أفاد به بيان للوزارة حل عطاف، بأبوجا، عاصمة نيجيريا في مستهل الجولة التي يقوم بها بتكليف من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مساء أمس الأربعاء، كما أجرى الوزير مشاورات مع نظيره النيجيري، يوسف مايتما توجار.

وشرع عطاف، ابتداء من الأربعاء. في زيارات عمل إلى كل من نيجيريا وبنين وغانا.