منى زكي: مهرجان الدراما بالعلمين خرج بصورة مشرفة

أشادت الفنانة منى زكي، بتنظيم مهرجان الدراما في نسخته الثانية بمدينة العلمين، مؤكدة أنه خرج بصورة مشرفة ومنظمة بشكل جيد، خاصًة وأنها المرة الأولى التي تحضر فيها المهرجان.

وعن دورها في مسلسل «تحت الوصاية» بشهر رمضان الماضي، أكدت خلال لقاء خاص لها على قناة «الحياة»، مساء الخميس، على هامش المهرجان، أنها كانت مترددة في تقديم شخصيتها بالمسلسل، ولكن محمد شاكر مخرج العمل هو من أقنعها بالدور، وتحمست للعمل وخوض هذه التجربة.

وأكدت أنها كانت سعيدة بمشاركتها مع فريق العمل من الكتاب والمخرج والفنانين الذين قدموا معها العمل.

واستقبلت مدينة العلمين الجديدة اليوم، النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما 2023، تحت عنوان «60 سنة دراما»، فى دورة استثنائية للاحتفال بمرور 60 عاما على إنتاج وإذاعة أول عمل درامى مصرى، وهو مسلسل «هارب من الأيام».

وتشهد النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما بعض التطويرات عن الدورة الأولى، حيث تضم كلا المسلسلات التي تم تقديمها على مدار العام، وليس خلال موسم رمضان فقط، فضلا عن استحداث جوائز باسم الجمهور بجانب الجوائز الأساسية التي يختارها لجنة التحكيم التي تضم المخرج جمال عبدالحميد، وتضم في عضويتها النجم كريم عبد العزيز، والنجمة إلهام شاهين والناقد طارق الشناوي، والكاتب عبدالرحيم كمال