استمرار فعاليات مشروع مودة للمقبلين على الزواج بالغربية

قال أحمد حمدي عبدالمتجلي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، بالاشتراك مع عبدالله طنطاوي وكيل المديرية، ومها محروس مدير عام التنمية، إن المديرية استمرت في إقامة الدورة التدريبية لمشروع "مودة" لإعداد المقبلين على الزواج "بحضور الطرفين معا"، وذلك بمركز المحلة الكبرى في مقر مجلس المدينة، بحضور 158 من المخطوبين، و80 من الرائدات الاجتماعيات.

ويهدف المشروع إلى تدعيم المقبلين على الزواج من المخطوبين بالمعلومات والمهارات اللازمة لتأسيس كيانات أسرية سوية قادرة على التعامل بشكل إيجابي مع المشكلات

وتعتمد على التواصل الإيجابي بين أفراد الأسرة.

وتسعى التدريبات إلى تعزيز معارف ومهارات المشاركين في التعرف على آليات التواصل الإيجابى وحل المشكلات وإدارة الموارد الاقتصادية، بالإضافة إلى التركيز على أهمية إجراء الفحص الطبي ما قبل الزواج وتنظيم الأسرة.

ويقوم بتنفيذ التدريبات نخبة من المتخصصين ومجموعة من خبراء الصحة الإنجابية.

يذكر أن التدريب مجاني، وتم تقديم هدايا للحضور.