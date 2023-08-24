 بوتين: حريصون على تقوية العلاقات مع الدول الإفريقية - بوابة الشروق
الخميس 24 أغسطس 2023 12:29 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من أفضل مدافع في الدوري المصري موسم 2022/2023 ؟
النتـائـج تصويت

بوتين: حريصون على تقوية العلاقات مع الدول الإفريقية

هديل هلال
نشر في: الخميس 24 أغسطس 2023 - 12:23 م | آخر تحديث: الخميس 24 أغسطس 2023 - 12:23 م

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن موسكو مهتمة بتعزيز العلاقات مع الدول الإفريقية، مشيرًا إلى حرصها على تقوية تلك العلاقات، من خلال التعاون مع دول القارة في مختلف المجالات.

وأضاف في كلمة له خلال جلسة الحوار رفيع المستوى، ضمن اجتماعات القمة الـ15 لتجمع بريكس بجنوب إفريقيا، صباح الخميس، أن موسكو تركز بشكل أساسي على العمل مع الأسواق الإفريقية، وضخ الأسمدة فيها.

وأشار إلى حرص بلاده على المساهمة في الجهود العالمية لحل مشكلة الجوع، ومنع توسع الأزمة الغذائية، مؤكدًا أن موسكو تولي أهمية لبرامج المساعدة.

وأعلن عن توفير ما بين 25 إلى 50 ألف طن من الحبوب بشكل مجاني للدول الإفريقية، قائلًا إن بلاده حريصة على إبرام اتفاقيات مع الدول الإفريقية، رغم العقوبات المفروضة من الآخرين.

وأكمل: «أطمئن الأفارقة بأن روسيا ستظل شريكًا يمكن الوثوق به، وستعمل على تلبية احتياجاتهم قدر الإمكان، وستتحمل مسئوليتها في إطار تصدير الطاقة».


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك