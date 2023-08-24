نظم المكتب الإقليمي للغة الإنجليزية بالسفارة الأمريكية بالقاهرة، مؤتمر "ريلو كايرو إجنايت – Relo Cairo Ignite"، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وبحضور ما يقرب من 400 معلم مصري للغة الإنجليزية ممن شاركوا في برامج التبادل والتدريبات الخاصة بالمكتب، من بينهم معلمو التعليم الأزهري والعام؛ ركز القائمون على المؤتمر من خريجي برامج المكتب على تعزيز مجتمع تدريس الإنجليزية في مصر.

وتسعى مبادرة السفارة الأمريكية "Ignite" لبناء القدرات بين المعلمين المصريين في تنظيم وإدارة وتقديم فعاليات خاصة بتطوير التدريس المهني.

وسلطت نائبة رئيس البعثة بالإنابة بالسفارة الأمريكية، شهرزاد سيود الضوء على أهمية مهنة التعليم وجهود الحكومة الأمريكية في مصر، قائلة: "إن التدريس مهنة بالغة الأهمية، فالمعلمون لا يقومون بتدريس مادة معينة فحسب، بل يقومون بإعداد طلابهم لمواجهة التحديات، من خلال التفكير التحليلي والإبداعي، وتزويدهم بالأدوات اللازمة لمواجهة المجهول".

وأشارت سيود إلى أن الحكومة الأمريكية قدمت أكثر من 1.7 مليار دولار من الدعم للتعليم في مصر منذ عام 1978، ومؤتمر "ريلو كايرو إجنايت" هو أحدث مبادرة لها في هذا السياق.



وأضافت أن مكتب اللغة الإنجليزية الإقليمي -التابع للسفارة الأمريكية- يدعم تعليم وتعلم اللغة الإنجليزية في مصر "من خلال مشاركة فرص التطوير المهني السنوية عالية الجودة لآلاف من مدرسي اللغة الإنجليزية في جميع أنحاء مصر، مما يفيد مئات الآلاف من الطلاب الذين يتعلمون اللغة الإنجليزية في كافة المحافظات".

وتابعت سيود: "نحن حريصون أن تضم الفترة القادمة العديد من المواد التي تسمح بتطوير مهارات معلمي الإنجليزية المصريين؛ كما نهتم بفكرة مشاركة المعلومات، أي أن المعلم الذي تلقى التدريب لدينا على استعداد لتمرير ما تعلمه لزملاء آخرين لم يستطيعوا المشاركة في البرنامج، نعمل على توسيع دائرة التعلم والتطوير".

وقال كيرتس تشان، المدير الإقليمي لمكتب اللغة الإنجليزية بالقاهرة إن المكتب حريص على استدامة التواصل بين خريجي برامج اللغة الإنجليزية الخاصة بالسفارة الأمريكية بالقاهرة، مضيفا أنه المكتب لديه مجموعات وموقع للخريجين من أجل الالتقاء وتبادل الأفكار والتواصل معنا في الوقت الحالي اختتمنا برنامج نطلق عليه "Mentor - المرشد"، والذي لا يسعى فقط لأن يقوم المتعلمين القدامى بنقل معارفهم إلى آخرين جدد، بل هو يتعلق بموجهي اللغة الإنجليزية والعاملين في مستويات الإدارة العليا في المنظومة التعليمية المصرية، حيث لا يمكن فقط تدريب المعلمين، بل يجب رفع كفاءة الإدارة نفسها من أجل مواكبة هذا التطور.



وتابع تشان: نهدف أن يقوم المرشدين بالتدريب لمدة 100 ساعة خلال العام الدراسي 2023/2024، بداية من سبتمبر المُقبل، ولا يقتصر هؤلاء على مدرسي اللغة الإنجليزية، بل تتسع الحلقة لتشمل معلمي كافة المواد التي يتم تدريسها بالإنجليزية، مثل العلوم والرياضيات.



وأوضح أن هناك عدة مواصفات لمن يتم قبولهم لأول مرة في برامج المكتب الإقليمي للغة الإنجليزية من المعلمين، منها أن يكون مستواهم متوسط في اللغة الإنجليزية، وألا يكون قد سبق لهم التدرب بأحد البرامج التابعة للمكتب، وأن يكونوا من العاملين بالقطاع التعليمي الحكومي.

على هامش المؤتمر، أشارت الدكتورة إيمان يوسف، مستشار اللغة الإنجليزية بوزارة التربية والتعليم الفني، إلى أن برنامج "المرشد" الخاص بموجهي المواد التي يتم تدريسها باللغة الإنجليزية، يتيح لأي معلم خبير يريد تطوير مهاراته في اللغة وأن يكون قائدا يرغب في تحسين مهارات العاملين معه.



وأكدت يوسف أن وزارة التربية والتعليم تعمل مع المكتب الإقليمي للإنجليزية بالسفارة الأمريكية من أجل تطوير تدريس اللغة الإنجليزية بالمدارس الحكومية، عبر إعادة تهيئة المعلمين والموجهين، لمواكبة تطورات المناهج الجديدة التي تعمل عليها الوزارة.



وصرحت يوسف أن "المرشد" يجب أن يكون لديه الإلمام بأحدث الاستراتيجيات الممكنة لتطوير مهنة للتدريس، منها "الاستراتيجيات القبلية"، وأن يعرف ما هي المعلومات التي سيقوم بتمريرها لزملائه وفق الترتيب والأولويات، ليكون إيصال المعلومة بفاعلية وجذب للطالب والمعلم، وما هي الوسيلة أو الآلية التي يجب أن يتبعها المعلم لإيصال المعلومة.



وقالت: "يجب أن يتحول التطوير من مجرد أوامر من الموجه أو المسؤول عن المعلم إلى أسلوب نقاش وحوار وبرامج واستراتيجيات ونحن نواكب كافة الاستراتيجيات الحديثة لنصل إلى أحدث البرامج والاستراتيجيات المطورة".

تعاون السفارة الأمريكية مع الأزهر



أكد الدكتور إسماعيل الشربيني، مدير عام الشؤون الفنية والتعليمية بمؤسسة الأزهر الشريف، أن بروتوكول التعاون بين مؤسسة الأزهر والمكتب الإقليمي للغة الإنجليزية بالسفارة الأمريكية، يهدف في المقام الأول إلى التنمية المهنية لمعلمي اللغة الإنجليزية ورفع مستوى كفاءتهم وإكسابهم مهارات جديدة، وهناك ثلاثة محاور هي: الطالب، المعلم، الموّجه.



وقال "الشربيني": طلابنا استفادوا كثيرا من البرنامج وتحسنت لغتهم وقدرتهم على التحدث خلال العام الدراسي الماضي تعاون الأزهر مع السفارة في مشروع "نحلة الهجاء"، الذي اختتم فعالياته في أبريل الماضي، بمشاركة 970 ألف طالب من المراحل قبل الجامعية.

ومن المقرر أن تُطلق مسابقة أخرى مع بداية العام الدراسي الجديد في شهر أكتوبر المقبل، وتستمر حتى سبتمبر 2024.