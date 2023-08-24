تعليق غامض من حارس الزمالك يثير الجدل حول مستقبله

أثار محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك، جدلاً حول مستقبله داخل النادي وإمكانية رحيله خلال الفترة المُقبلة.

وكتب عواد عبر حسابه على "تويتر" تعليقاً غامضاً حيث قال: "لا تعرف قيمة ما تملك إلا حين فقدانه.. والحقيقة أنك تعرف قيمة ما تملك ولكنك تعتقد أنك لن تفقده أبداً".

يأتي ذلك في الوقت الذي يحيط الجدل بموقف عواد وإمكانية رحيله عن الزمالك خاصة أنه لم يحظ بفرصة مشاركة منتظمة مع الفريق الموسم الماضي، بعدما فضّل الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني الاعتماد على محمد صبحي والذي أكد أنه الحارس الأول بالنسبة له.

وسبق أن أكد أوسوريو أن الزمالك سيكون بحاجة لحارس جديد حال رحيل عواد، علما بأن الأخير كان قد دخل في صدام مع مجلس الإدارة السابق بسبب رغبته في الرحيل وتقديمه عرضاً خليجياً، رأت الإدارة وقتها أنه أقل من قيمة عقده بكثير.

ويمثل راتب عواد مأزقاً في سبيل تجديد عقد الحارس القادم من الإسماعيلي مقابل 30 مليون جنيه، حيث أنه كانت هناك مساعي طيلة الفترة الماضية لتقليل قيمة العقد، وهو ما قوبل بالرفض من الحارس.