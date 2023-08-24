رئيس دار الأوبرا: وليد توفيق يشارك للمرة الأولى في مهرجان القلعة هذا العام

قال الدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا، إن فعاليات الدورة 31 من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، التي تنطلق يوم الجمعة المقبل، تشهد مشاركة الفنان وليد توفيق للمرة الأولى.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه لإعلامي يوسف الحسيني عبر فضائية «الأولى»، مساء الأربعاء، أن «مهرجان القلعة مناسبة سعيدة لكل القائمين عليه وليس فقط الجمهور»، موضحًا أنه «مصدر سعادة للأسرة المصرية بالسهرات الفنية الجميلة».

وأوضح أن مسرح القلعة الرئيسي يستقبل كل ليلة فنانين اثنين، مشيرًا إلى تخصيص مسرح آخر لاستقبال التجارب الفنية المختلفة، التي تقدم الأغاني المصرية القديمة بتوزيع مغاير.

وذكر أن أولى ليالي المهرجان تتضمن حفلًا للفنان مدحت صالح، وآخر الفنانة فايا يونان، قائلًا إن الحفل الختامي سيكون للفنان العالمي عمر خيرت.

وأشار إلى تخصيص ليلة لإقامة حفل الفنانة عبير نعمة، وحفل الفنان محمد محسن بصحبة سيني سيمفوني أوركسترا، مؤكدًا حرص المهرجان الحفاظ على التنوع بين الموسيقى الكلاسيكية والحديثة والجاز.

وعن طريقة الحجز لحضور الحفلات، ذكر أن المواطن يتوجه إلى القلعة لحجز تذكرة الدخول من الأكشاك الموجودة، والتي تفتح يوميًا بعد الثانية عشر ظهرًا، مضيفًا أن عدد الأكشاك كبير نظرًا لرغبة وزارة الثقافة في التسهيل على الجمهور.

وأكمل: «هناك توجيهات من وزارة الثقافة بالاهتمام بالحدث، لأنه أهم محطة في العام، والتي نلتقي فيها بالجمهور البسيط الجميل، ونشعر بالسعادة عندما نقدم له تلك الحفلات».

وتنطلق فعاليات الدورة 31 من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، الجمعة المقبل الموافق 25 أغسطس الجاري بحفل مراسم الافتتاح وتكريم عدد من رموز الموسيقى والفن، وتتواصل فعالياته لمدة 14 ليلة متواصلة.