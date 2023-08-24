اقترب الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، من تجديد عقده مع الفريق، بالرغم من ارتباط اسمه بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي، ويحل له الانتقال إلى أي ناد في الصيف المقبل بشكل مجاني، ويحق اللاعب بدء المفاوضات من النادي الذي يريد الاستعانة بخدماته بداية من يناير القادم دون الحصول على إذن من النادي.

ووفقا لما أشارت إليه شبكة «سكاي سبورتس»، بدأ مبابي في التفاوض مع إدارة نادي باريس سان جيرمان لتجديد عقده خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأضافت الشبكة أنه يجرى في الوقت الحالي اتفاق بين باريس ومبابي على أمرين الأول أن يكون تمديد في العقد الحالي لموسم أخر، أو تجديد عقد جديد بمدة زمنية طويلة.

جدير بالذكر أن ريال مدريد لم يقدم أي عرض رسمي إلى باريس سان جيرمان من أجل الحصول على خدمات كيليان مبابي، وأن العرض الوحيد المقدم للاعب هو عرض نادي الهلال الذي قدم عرضا تاريخيا لضمه.