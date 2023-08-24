الأهلي يكرم حارث وسعداوي في حفل الموسم الذهبي

حرص على تكريم كل من حارث محمود، عامل مهمات الفريق الأول لكرة القدم، ورجب سعداوي عامل مهمات فرق النشاط الرياضي، خلال حفل تكريم الفرق التي توجت بالألقاب والبطولات مع النادي على الصعيدين القاري والمحلي والاحتفاء بهم، والذي أقيم اليوم بحضور مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب، ورعاة النادي، ولفيف من الشخصيات العامة والرياضية والإعلامية.

جاء تكريم الثنائي تقديرًا لما قدماه من جهد وعرق في سبيل خدمة النادي الأهلي على مدار سنوات طويلة، والمساهمة بشكل كبير في حصد البطولات والألقاب المختلفة سواء مع فريق كرة القدم أو فرق الألعاب الجماعية.