الشرطة الإيرانية: مقتل عنصر وإصابة اثنين بهجوم إرهابي شرق البلاد

أعلنت قيادة شرطة محافظة سيستان وبلوشستان شرقي إيران في بيان، مقتل أحد افراد قوى الأمن الداخلي وإصابة اثنين آخرین نتيجة إطلاق النار من قبل مسلحين في مدينة سيب وسوران بالمحافظة.



وتعرض صباح اليوم الخميس، ضباط الشرطة في دورية من قوى الأمن الداخلي بمدينة سيب وسوران الواقعة في محافظة سيستان وبلوشستان، لهجوم نفذه مسلحون،بحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).



ونقل 3 مصابين لقوى الأمن الداخلي إلى المستشفى لكن أحدهم استشهد متأثرا بجراحه.



وهذا الهجوم هو الثاني في غضون يومين حيث كان جندي من قوات حرس الحدود الإيرانية قد قتل في هجوم إرهابي أمس الأربعاء في محافظة سيستان وبلوشستان المتاخمة لحدود باكستان.



وتشترك باكستان وإيران في حدود يبلغ طولها أكثر من 900 كيلومتر. وكان هناك العديد من الحوادث الأمنية.