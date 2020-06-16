لافروف: نسعى لإنشاء نظام مالي موحد لدول تجمع بريكس

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن دول تجمع بريكس تسعى لإنشاء نظام مالي موحد، مشيرًا إلى أن «قضية العملة الموحدة لا زالت قيد الدراسة».

وأضاف في تصريحات نقلتها وسائل إعلام روسية، مساء الخميس، أن دول المجموعة لن تكون مرتبطة بالدولار والين واليورو، مشيرًا إلى أن وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية يناقشون الآن قضية العملة الموحدة.

وأشار إلى ظهور مشروع «مجموعة العملات الاحتياطية»، بعد إنشاء بنك التنمية لـ«بريكس»، قائلًا إنه إحدى الخطوات المتخذة؛ لتسهيل استخدام العملات الوطنية، وأنظمة الدفع البديلة.

وذكر أن النمو على الطلب من أجل الانضمام لـ«بريكس»، يدل على رغبة الدول في التقارب مع أعضاء المجموعة، وتفهم عمق التغييرات التي تحدث في العالم.

وأكمل: «الغرب يحاول الوصول إلى أهدافه باستخدام أوكرانيا على سبيل المثال، وهو ما ظهر خلال المناقشات، ولقاءاتنا مع تلك الدول في جوهانسبورغ، الهيمنة العالمية حقيقة، جميعنا يعلم أن الولايات المتحدة تحاول التخلص من أي كيان غير متفق معها على الساحة الدولية».

وأكد أن «بريكس» أحد الكيانات التي تحمل الأسس لتشكيل عالم متعدد الأقطاب؛ يلتزم بميثاق الأمم المتحدة، وليس «القواعد بدلا من القوانين» التي يفسرها الغرب كما يريد.

ولفت إلى أنه «من الأفضل الحفاظ على اسم بريكس حتى بعد إضافة الدول الجديدة»، مؤكدًا تقديم المساعدة للأعضاء الجدد، لمناقشة كل القضايا التي تطرحها موسكو، خلال فترة رئاستها لـ«بريكس» العام المقبل.