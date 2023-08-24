مدافع الزمالك السابق يعتزل كرة القدم لأسباب صحية

أعلن محمد مجدي، مدافع الإسماعيلي والزمالك الأسبق، اعتزال كرة القدم بشكل نهائي؛ لظروف صحية تمنعه من استكمال مشواره في الملاعب.

وكتب محمد مجدي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أعلن اعتزال كرة القدم نهائيًا، بعد أن تشرفت باللعب لأكبر وأعرق الأندية المصرية، النادي المصري الذي نشأت فيه وكان لي شرف قيادته، وكنت من أصغر من حملوا شارة القيادة عبر تاريخه».

وأضاف: «ثم انتقلت إلى الزمالك الكبير والإسماعيلي ثم البنك الأهلي والاتحاد السكندري، وذلك لظروف صحية وقدر من الله عز وجل وأتمنى من الله التوفيق فيما هو قادم».

وبدأ محمد مجدي مشواره مع المصري حيث ظهر بشكل ملفت، مما أدى إلى انتقاله لنادي الزمالك، ثم انتقل إلى الإسماعيلي.