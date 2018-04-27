قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن أغلب أنحاء الجمهورية تشهد اليوم الخميس، استقرارًا وتحسنًا في الطقس، خاصة في فترات الليل المتأخر والصباح الباكر.

وتوقعت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، صباح الخميس، استمرار الأجواء الصيفية المعتدلة على أغلب الأنحاء في الأيام المقبلة، نافية تعرض البلاد لموجات شديدة الحرارة، حتى منتصف الأسبوع المقبل.

وأضافت أن العظمى المسجلة على القاهرة 33 درجة، موضحة أن الأجواء حارة رطبة نهارًا على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديدة الحرارة على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وأشارت إلى أن الأجواء معتدلة ليلًا في أغلب الأنحاء؛ بسبب نشاط الرياح خلال فترات المساء وساعات المغرب، لافتة إلى أنه يقلل من الإحساس بنسب الرطوبة.

وحذرت من استمرار الأتربة والرمال المثارة أقصى جنوب البلاد والمناطق الحدودية، حتى السبت المقبل؛ نتيجة وجود أتربة في شمال السودان، قائلة إن حلايب وشلاتين وأبو سمبل وجنوب أسوان المناطق الأكثر تأثرًا بتلك الحالة.

وأوضحت أن «فرص الأمطار اليوم خفيفة، وقد تكون رعدية أحيانًا على بعض مناطق جنوب سلاسل البحر الأحمر»، محذرة المواطنين من اضطراب الملاحة على خليج السويس والبحر الأحمر، خاصة أنهما غير مؤهلين لأعمال الصيد والملاحة والتنزه.

ولفتت إلى تكون الشبورة المائية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، في فترة الصباح الباكر، مؤكدة أنها تتلاشى بمجرد سطوع أشعة الشمس.