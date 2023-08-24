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مادة سامة تناولها شاب ثلاثيني عن طريق الفم، كُتب معها السطر الأخير في حياته، متأثرا بإصابته في حي النزهة محافظة القاهرة.

وتلقى اللواء محمد عبد الله مدير مباحث العاصمة إخطارا مفاده ورود إشارة من إدارة شرطة النجدة بوفاة الشاب داخل مركز السموم، متأثرا بإصابته إثر تناوله مادة سامة.

توجيهات سريعة بانتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص والمعاينة تبين تناول "محمد.ج"، 31 سنة مادة سامة عن طريق الفم، نُقل على إثرها إلى مركز السموم أملا في إنقاذه لكنه فارق الحياة متأثرا بإصابته.

حسب التحريات الأولية وأقوال شهود العيان، حاول المتوفى التخلص من حياته بتناوله المادة المشار إليها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.