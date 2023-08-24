 اليابان تبدأ تصريف مياه التبريد المعالجة من محطة فوكوشيما النووية في البحر - بوابة الشروق
الخميس 24 أغسطس 2023 7:45 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من أفضل مدافع في الدوري المصري موسم 2022/2023 ؟
النتـائـج تصويت

اليابان تبدأ تصريف مياه التبريد المعالجة من محطة فوكوشيما النووية في البحر

تصريف مياه فوكوشيما
تصريف مياه فوكوشيما

نشر في: الخميس 24 أغسطس 2023 - 7:32 ص | آخر تحديث: الخميس 24 أغسطس 2023 - 7:32 ص

بدأت اليابان اليوم الخميس تصريف مياه التبريد المعالجة من محطة فوكوشيما النووية المدمرة في البحر، حسبما أعلنت شركة تيبكو المشغلة للمحطة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك