اليابان تبدأ تصريف مياه التبريد المعالجة من محطة فوكوشيما النووية في البحر

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بدأت اليابان اليوم الخميس تصريف مياه التبريد المعالجة من محطة فوكوشيما النووية المدمرة في البحر، حسبما أعلنت شركة تيبكو المشغلة للمحطة.