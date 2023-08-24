السفيرة الأمريكية في بغداد: التحركات العسكريّة الأمريكية لا علاقة لها بالداخل العراقيّ

صرحت سفيرة الولايات المتحدة في العراق اليوم الأربعاء بأن التحركات العسكرية الأمريكية في العراق هي من أجل تبادل القوات العسكرية المتواجد داخل البلاد.

وقالت السفيرة آلينا رومانوسكي خلال اجتماعها اليوم مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجيَّة العراقي فؤاد حسين "إن التحركات العسكرية الأمريكية داخل العراق هي تحركات كانت ضمن تبادل القوات المتواجدة".حسب بيان صحفي لوزارة الخارجية العراقية.

ونفت نفيا قاطعا علاقة هذه التحركات العسكريّة بالداخل العراقي، وقالت إن الولايات المتحدة حريصة على إستمرار التعاون وتنمية المصالح المُشترَكة مع العراق.

من جانبه ذكر وزير الخارجية العراقي أنَّ بلاده ستشارك في الفعاليات السياسيَّة التي ستشهدها الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة في النصف الثاني من الشهر القادم، والفعاليات المُختلِفة خلال هذه الاجتماعات في إطار متعددة الأطراف وإجراء العديد من اللقاءات على المستوى الثنائيّ.

وبحسب البيان، جرى خلال اللقاء بحث مجمل العلاقات العراقيَّة-الأمريكيَّة، وسُبُل تعزيز التعاون المُشترَك في المجالات الاقتصاديَّة والتنمويَّة، في ظل إتفاقيَّة الإطار الإستراتيجيّ، وبما يعود بالنفع على مصالح البلدين الصديقين ومناقشة إجتماعات الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة التي ستنعقد في النصف الثاني من الشهر القادم والفعاليات المُختلِفة خلال هذه الاجتماعات.

كما تطرق الجانبان إلى اجتماع لجنة الإتصال الوزارية العربيَّة بشأن سوريا الذي إستضافته القاهرة منتصف الشهر الحالي مخرجاته المتعلقة بسوريا والتغيرات في هذا الإطار والمستجدات المتعلقة بمُخيّم الهول في سوريا والمشاكل التي تواجه نقل بعض العوائل من المُخيّم إلى الداخل العراقيّ.

ويسود الداخل العراقي قلق ومخاوف من أن الولايات المتحدة تعتزم تنفيذ عملية عسكرية على الشريط الحدودي بين العراق وسوريا لما له من انعكاسات سلبية على المكاسب الأمنية التي تحققت في البلاد بعد تحجيم مخاطر الجماعات المسلحة في أرجاء البلاد.