 أمطار رعدية وإثارة للأتربة.. أبرز الظواهر الجوية المتوقعة على السعودية اليوم - بوابة الشروق
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أمطار رعدية وإثارة للأتربة.. أبرز الظواهر الجوية المتوقعة على السعودية اليوم

وكالات
نشر في: الخميس 24 أغسطس 2023 - 11:04 ص | آخر تحديث: الخميس 24 أغسطس 2023 - 11:04 ص

رصد المركز الوطني للأرصاد السعودي، أبرز الظواهر الجوية المتوقعة على المملكة اليوم الخميس، ولمدة 24 ساعة.

وبحسب ما نشرته صحيفة «سبق»، أوضح المركز أن الحالة العامة للأجواء تشهد حرارة مرتفعة على المنطقة الشرقية، وأجزاء من المنطقة الوسطى.

وتَوقع المركز أن تتشكل فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق: (جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة)؛ فيما ستكون الرياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي تبوك ونجران.

وأضاف أن درجة الحرارة العظمى اليوم 50 درجة بالصمان والأحساء والحفر؛ فيما تسجل السودة أقل درجة حرارة 14 مئوية، وأعلى نسبة رطوبة 95%.


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