لوفرين يكذب انتقال صلاح لاتحاد جدة

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علق ديان لوفرين، لاعب ليون الفرنسي والصديق المُقرب لمحمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، على الأنباء المنتشرة حول مفاوضات اتحاد جدة السعودي في الفترة الحالية.

وارتبط اسم محمد صلاح بالانتقال إلى الدوري السعودي عن طريق اتحاد جدة السعودي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ورد لوفرين على التقرير الذي نشرته صحيفة "ريليفو" بأن محمد صلاح يريد الانتقال إلى اتحاد جدة وذلك عبر "تويتر"، قائلًا: "توقفوا عن الكذب"، في إشارة أن كل ما يتردد غير صحيح.

وكان ولا يزال لوفرين أحد الأصدقاء المقربة لمحمد صلاح، خاصة وأن الثنائي لعب سويا في ليفربول.