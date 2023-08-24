 لوفرين يكذب انتقال صلاح لاتحاد جدة - بوابة الشروق
الخميس 24 أغسطس 2023 6:17 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من أفضل مدافع في الدوري المصري موسم 2022/2023 ؟
النتـائـج تصويت

لوفرين يكذب انتقال صلاح لاتحاد جدة

الشروق
نشر في: الخميس 24 أغسطس 2023 - 6:11 م | آخر تحديث: الخميس 24 أغسطس 2023 - 6:13 م

علق ديان لوفرين، لاعب ليون الفرنسي والصديق المُقرب لمحمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، على الأنباء المنتشرة حول مفاوضات اتحاد جدة السعودي في الفترة الحالية.

وارتبط اسم محمد صلاح بالانتقال إلى الدوري السعودي عن طريق اتحاد جدة السعودي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ورد لوفرين على التقرير الذي نشرته صحيفة "ريليفو" بأن محمد صلاح يريد الانتقال إلى اتحاد جدة وذلك عبر "تويتر"، قائلًا: "توقفوا عن الكذب"، في إشارة أن كل ما يتردد غير صحيح.

وكان ولا يزال لوفرين أحد الأصدقاء المقربة لمحمد صلاح، خاصة وأن الثنائي لعب سويا في ليفربول.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك