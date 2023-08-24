أعلنت مبادرة "شواهد مصر" المهتمة بكشف وإنقاذ الآثار غير المسجلة، عن إنقاذ حوش عُتَقاء الأمير إبراهيم حلمي بقرافة الإمامين، وتدارك إزالته في اللحظات الأخيرة، على حد وصف المبادرة في بيان نشرته عبر فيسبوك.

وأشارت المبادرة لمتابعتها لعملية الإزالة لحظة بلحظة، وإبلاغها مُمَثلي الحي والمحافظة في موقع الإزالة بضرورة إنقاذ عدد من المكونات المعمارية في واجهة الحوش لأهميتها الخاصة وغير المتكررة، لتجاوبوا على الفور ويساعدوا بمعدّاتهم في إنقاذ المكونات المعمارية والفنية الفريدة.

* ما أبرز ما تم إنقاذه؟

وقالت المبادرة، إن أول المكونات المنفذة هي النص التأسيسي للحوش والذي كان يعلو باب الدخول الرئيسي والمصنوع من الحجر و المنحوت نحتاً بارزاً بخطِّ الثُلُث يفوق الجمال بما نَصُّه الآتي "مدفن عُتَقاء دَولَة البرنس إبراهيم حلمي باشا نجل المغفور له إسماعيل باشا الخديوي الأسبق سنة ١٣١٩".

أي أن الحوش بُنِيَ سنة ١٣١٩ هجرية الموافق سنة ١٩٠١ ميلادية، وما يجعل هذا النص أكثر أهمية هو إمضاء الخطاط كما جاء نَصُّه "كَتَبَهُ عبد الله عُمَر" حيث لم نجد حتى الآن في أي مكان خطوط أخرى لهذا الخطاط.

* الشطفة والمقرنصات

ولجانب ذلك، تم إنقاذ قمّة شَّطفَة وحدة معمارية إبتكرها المسلمون وتكون قَطع في زاوية الحجر المطل على شارع حتى لا تضايق زاوية الحجر المارّين) زاوية الحوش مكون من عدد 2 حجر.

كما تم العثور على حجرين جيرييين منحوت عليهما نحت غائر وبارز يفوق الروعة لصَفّين من المقرنصات والمقرنصات هي وحدات زخرفية ابتكرها المسلمون لتجميل مناطق الانتقال في المباني.

* سبيل لسقي الماء

وتم العثور أيضا على لوحة رخامية رائعة عبارة عن سبيل لسقيَ الماء للمارّة صدقة جارية على أرواح قاطني الحوش، حيث وجدت المبادرة أن اللوحة بها شروخ تسببت في كسرها لعدد ٤ قطع وقد كُتِبَ ونُحِتَ عليها نحتاً بارزاً في ٤ بحور النص التالي: "إذا رأيت سبيلاً صيغ من حكم ... فاشرب هنيئاً مريئاً إنه صافي وكيف والشهم إبراهيم أنشأهُ.. إلى الأدل نعم المورد الوافي".

ووجهت المبادرة الشكر لكل قيادات وزارة السياحة والآثار، وخصت الدكتور أبو بكر أحمد رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية ومدير عام آثار منطقة الإمام الشافعي، فضلا عن رانيا الشيوي وجميع مفتشي الآثار في المنطقة وحي الخليفة، وذلك مع تسهيلهم لإجراءات إنقاذ الآثار غير المسجلة وذلك للحفاظ على هذا الإرث الإنساني غير المتكرر.