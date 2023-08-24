وزيرة خارجية ألمانيا تعرب عن إحباطها من تأثير العقوبات ضد روسيا

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أعربت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عن إحباطها من تأثير العقوبات ضد روسيا على خلفية هجوم الأخيرة على أوكرانيا.

وقالت بيربوك في حوار لها مع الصحفي والمؤلف الألماني الشهير شتيفان لامبي لأجل كتابه "حالة طوارئ.. الحكم في أوقات الحروب" الذي يصدر اليوم الخميس: "في الواقع كان من المفترض أن يكون للعقوبات الاقتصادية تأثيرات اقتصادية. لكن الأمر ليس كذلك. لأن منطق الديمقراطيات لا يعمل في أنظمة الحكم الفردية الاستبدادية".

وتابعت الوزيرة الألمانية: "لقد عايشنا أنه لا يمكن إنهاء هذه الحرب بقرارات عقلانية وإجراءات عقلانية يتم اتخاذها بين حكومات متحضرة".

وبحسب تصريحات الصحفي الألماني وصانع الأفلام الوثائقية، فإنه أجرى هذا الحوار مع بيربوك في 10 يوليو الماضي.

جدير بالذكر أن لامبي رافق الشخصيات البارزة بالحكومة الحالية بجمهورية ألمانيا الاتحادية منذ يوم حلفهم اليمين الدستورية في البرلمان الألماني "بوندستاج" في 8 ديسمبر عام 2021 مع طاقم التصوير الخاص به.

ومن المقرر بث هذا الفيلم في 11 سبتمبر القادم بالقناة الأولى بالتليفزيون الألماني (إيه أر دي).