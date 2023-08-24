بيع أغلى صقر سعودي في مزاد دولي بـ550 ألف ريال

شهدت الليلة التاسعة لمنصة المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور، الذي يقيمه نادي الصقور السعودي بمقره في مَلهم شمال مدينة الرياض مساء الأربعاء، بيع أغلى صقر في النسخة الثالثة من المزاد.

وتعود ملكية الصقر الأغلى ، فرخ جير بيور ألترا وايت ، لمزرعة أمريكية ويبلغ وزنه 1480 جراما، حيث بدأت المزايدة بمبلغ 200 ألف ريال قبل بيعه بـ 550 ألف ريال ، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

ويقدم نادي الصقور السعودي نخبة الصقور في منصة المزاد، وتجرى المنافسة عليها وسط بثّ مباشر عبر القنوات التلفزيونية الناقلة للحدث،وحسابات النادي على منصات التواصل الاجتماعي، بينما يعلن النادي عن الصقور المعروضة قبيل إقامة كل ليلة مزاد.

ويمثل المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور ، الذي يستقبل زواره يوميا حتى غد الجمعة، سوقا موثوقة وآمنة للصقارين ومنتجي الصقور، بهدف تحقيق رؤية نادي الصقورالسعودي؛ المتمثلة في الريادة في مجال التطوير والابتكار في هواية الصقور وتربيتها وإنتاجها ورعايتها.