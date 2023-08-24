وكيل اقتصادية النواب: الانضمام لعضوية بريكس يقلص هيمنة الدولار

قال الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية في مجلس النواب، إن انضمام مصر رسميًا إلى منظمة «بريكس» خطوة عظيمة ومهمة، وتعكس الجهود الكبيرة للقيادة السياسية.

وأضاف عبد الحميد، في تصريحات خاصة لوكالة «سبوتنيك»، اليوم الخميس، أن هذا الانضمام يشكل أريحية اقتصادية مهمة جدًا لمصر، حيث ستصبح من ضمن القوى الاقتصادية في المنظمة، والتي تضم 5 دول كبرى مهمة في العالم، مؤكدًا أن مصر تمثل كذلك قيمة مضافة للمجموعة.

وفيما يتعلق بالانعكاسات الاقتصادية لانضمام مصر لمنظمة بريكس، ذكر أن «هذه الخطوة من شأنها تخفيف الضغط على الدولار، إذ من المقرر أن يكون التعامل ضمن إطار الدول الأعضاء بعملة موحدة تشتق من التجمع، أو العملات المحلية للدول المنضوية داخل بريكس، بعيدًا عن الدولار».

وأكمل: «من بين أوجه الاستفادة أيضا من هذه الخطوة، انضمام مصر لبنك التنمية الذي تم تدشينه من قبل بريكس، وسيكون لها أسهم داخله، ما ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري».

ويرى وكيل اقتصادية النواب، أن هذا الانضمام يصب في خانة الابتعاد عن هيمنة القطب الواحد في العالم، وكذلك عن هيمنة الدولار، والذي يشكل عبئا كبيرًا على الاقتصاد في مصر.

وفي وقت سابق، ثمن الرئيس عبد الفتاح السيسي، إعلان تجمع «بريكس» عن دعوة مصر للانضمام لعضويته، اعتباراً من يناير 2024.

وقال الرئيس السيسي، في تدوينة عبر منصاته بمواقع التواصل الاجتماعي: «نعتز بثقة دول التجمع كافة التي تربطنا بها جميعاً علاقات وثيقة، ونتطلع للتعاون والتنسيق معها خلال الفترة المقبلة، وكذا مع الدول المدعوة للانضمام لتحقيق أهداف التجمع نحو تدعيم التعاون الاقتصادي فيما بيننا، والعمل على إعلاء صوت دول الجنوب إزاء مختلف القضايا والتحديات التنموية التي تواجهنا، بما يدعم حقوق ومصالح الدول النامية».