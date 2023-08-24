خفر السواحل اليوناني ينقذ 50 مهاجرا قبالة جزيرة ساموس

أنقذت قوات خفر السواحل اليونانية 50 مهاجرا، بينهم 11 قاصرا، كانوا على متن زورق مطاطي قبالة ساحل جزيرة ساموس، اليوم الخميس، حيث تم نقلهم جميعا إلى بر الأمان.

وكان المهاجرون من بين إجمالي 147 مهاجرا تم إنقاذهم في بحر إيجه خلال الفترة بين يوم أمس الأربعاء، ومنتصف نهار اليوم الخميس، وكان بعضهم يتواجد بالقرب من جزر سانتوريني، وليسبوس، ورودس.

ويُعتقد أن المهاجرين غادروا تركيا في محاولة للوصول إلى اليونان، الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي.

ولم يكن من الواضح في البداية، الدول التي أتوا منها.

وتقوم عصابات تهريب البشر بجلب المهاجرين إلى أوروبا من خلال طرق بحرية خطيرة، على متن قوارب صغيرة وأخرى غير صالحة للإبحار في كثير من الأحيان.