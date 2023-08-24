زيلنسكي يدعو إلى الوحدة في يوم الاستقلال

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دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلى الوحدة في وجه الغزو الروسي الذي بدأ قبل 18 شهرا بالضبط في يوم الاستقلال الأوكراني الـ32 اليوم الخميس.

وفي مقطع مصور نشر اليوم الخميس، وجه زيلينسكي الشكر للجنود وعمال التسليح والكهربائيين والصحفيين وعمال إزالة الألغام والمعلمين والأطباء والرياضيين لجهودهم وتذكر التضحيات التي تمت.

وقال زيلينسكي: "كل إنسان يعمل ويقوم بعمل للآخرين مهم".

وأضاف أن كل هؤلاء الذين يدفعون الضرائب ساعدوا في دعم القوات المسلحة وضمان "النصر المستقبلي".

ويحيي يوم الاستقلال الأوكراني ذكرى تبني إعلان الاستقلال عن الاتحاد السوفيتي في 24 أغسطس 1991.

ورغم بعض النجاحات التي تحققت في الهجوم المضاد الأوكراني ضد القوات الروسية، مازالت موسكو تسيطر على نحو خُمس أراضي جارتها، بما في ذلك شبه جزيرة القرم التي ضمتها في 2014.