النائب محمد صبري: انضمام مصر لمجموعة بريكس يعكس الدور المُؤثر لمصر في المنطقة وعلى الساحة الدولية

قال النائب محمد صبري، أمين الشؤون البرلمانية المركزية بحزب مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ، إن انضمام مصر لمجموعة بريكس اعتبارًا من يناير 2024 يعكس الدور المهم والمُؤثر الذي تلعبه مصر في المنطقة وعلى الساحة الدولية.

وأضاف صبري، في تصريحات صحفية، أن انضمام مصر للتجمع يعزز دورها كقوة إقليمية ودولية في القارة الأفريقية، مُشيرًا إلى أن انضمام مصر لمجموعة بريكس سوف يدعم التعاون الاقتصادي مع الدول الأعضاء الأخرى في المجموعة حيث ستتاح فرص استثمارية جديدة وزيادة حجم التبادل التجاري بين الدول مما يعزز نمو الاقتصاد المصري ويخلق فرص عمل جديدة ويخفف الطلب علي الدولار، بالإضافة إلى التعاون في المجالات الثقافية والتعليمية وتعزيز الروابط الثقافية والتثقيفية بين الشعوب، وكذلك ستتعزز مكانة مصر كدولة رائدة في السياسة الخارجية ودورها في التوسط في القضايا الإقليمية والدولية بالعمل مع الدول الأعضاء للتوصل إلى حلول سلمية وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

كما أكد النائب محمد صبري، أمين الشؤون البرلمانية المركزية بحزب مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ، أنه من بين المكتسبات التي ستعود على الدولة المصرية من انضمامها لمجموعة بريكس، تعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي والتكنولوجيا وتطوير الابتكارات التكنولوجية المشتركة، وكذلك تعزيز الاستقرار السياسي والأمني في المنطقة، وذلك من خلال التواصل والتعاون مع الدول الأعضاء في قضايا الأمن ومكافحة الإرهاب، مُشيرًا إلى أنه سيتاح لمصر فرصة للتعاون مع الدول الأعضاء في مجالات متنوعة، مثل الصناعة، والزراعة، والطاقة، والنقل، والتكنولوجيا، والتعليم، والثقافة.