فايزر تواجه قضية أقامها موظف يزعم أنها فصلته بعد إثارته مخاوف تتعلق بالفساد

تواجه شركة فايزر لصناعة الأدوية دعوى قضائية أقامها موظف سابق يزعم فيها أنها فصلته من عمله بعدما أشار إلى مخاوف بشأن دفع الشركة عشرات الملايين من الدولارات لمسؤولين حكوميين بالصين، التي تجري الولايات المتحدة مراجعة لممارسات الشركة بها.

ومن المقرر أن تستمع محكمة اتحادية، تمت إحالة القضية إليها من محكمة ولاية في وقت سابق الشهر الجاري، إلى دفوع شركة الأدوية من أجل رفض القضية في ديسمبر، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وتواصل موظف مراقبة الامتثال مع هيئة الأوراق المالية والبورصات ووزارة العدل بشأن نتائج تقصيه، بحسب محاميه.

وأرسلت هيئة الأوراق المالية والبورصات ووحدات قانون ممارسات الفساد بالخارج طلبا إلى فايزر للحصول على وثائق تتعلق بعملياتها في الصين.

ويحظر القانون تقديم مبالغ مالية أو هدايا لمسؤولين بغرض الحصول على أفضلية في الأعمال التجارية.

وقالت فايزر في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني: "إن مزاعم الانتقام (من الموظف) لا أساس لها مطلقا، ونعتزم الدفاع في مواجهتها. تأخذ فايزر مخاوف الامتثال بمنتهى الجدية".