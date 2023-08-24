أقدم مصحف في جنوب أفريقيا وعلاقته بتاريخ المسلمين هناك

من عثر على نسخة المصحف؟

ويقول علي إن بنائين عثروا على نسخة المصحف في كيس من الورق في غرفة علوية في مسجد المدينة الذي يعرف بـ"الأول"، خلال إجراء بعض التجديدات في المسجد في منتصف الثمانينيات.

ويضيف علي أن الإمام عبد الله بن القاضي عبد السلام، المعروف باسم توان غورو، أي المعلم الرئيسي، كتب نسخة المصحف من الذاكرة، بعد وصوله على ظهر سفينة شحن إلى كيب تاون بوصفه سجينا سياسيا، من جزيرة تيدور في إندونيسيا عام 1780، عقابا له لانضمامه إلى حركة مقاومة المستعمرين الهولنديين، وخلال سجنه في جزيرة روبن التي سجن فيها الزعيم الجنوبي أفريقي نيلسون مانديلا.

وقضى المسلمون في المدينة وعلماؤهم ثلاث سنوات في ترتيب صفحات النسخة، لأنها لم تكن مرقمة، والحفاظ عليها باعتبارها قطعة أثرية ثمينة.

وما زالت نسخة المصحف معروضة حتى الآن في مسجد الأول، الذي أنشأه توان غورو نفسه عام 1794، ويعد أول مسجد في جنوب أفريقيا.

كانت هناك محاولات لسرقة هذا النص الثمين، وقد دفع هذا إلى وضعه في غلاف مضاد للنيران والرصاص.

ألّف توان غورو أيضا كتابا مدرسيا باللغة العربية بعنوان "معرفة الإيمان والدين" ليكون دليلا للمعتقدات الإسلامية، وقد استخدمه المسلمون في كيب تاون في تعلم عقيدتهم على مدى 100 عام.

كيف دخل الإسلام جنوب أفريقيا؟

وتلخص حياة توان غورو قصة المسلمين في جنوب أفريقيا.

فهو مسلم من عرق الملايو الإندونيسيين، وكان سجينا سياسيا، نفي وسجن في جنوب أفريقيا، وقد ساعدت جهوده في انتشار الإسلام والحفاظ على نموه.

يمثل المسلمون الآن نحو 5 في المئة من سكان كيب تاون، الذين يقدر عددهم بـ4.6 مليون نسمة.

لكن الإسلام، مع ذلك، ما زال يعد دين أقلية في بلد تعددت فيه اللغات والمعتقدات، ما بين المسيحية، والإسلام، والديانات الأفريقية التقليدية، والهندوسية، والبوذية، والبهائية، واليهودية، إلى جانب الإلحاد واللأدرية.

ويبلغ عدد المسلمين في جنوب أفريقيا أكثر من 2 مليوني نسمة، أي نحو 2 في المئة من عدد السكان.

وكان لهولندا وبريطانيا يد، بطريقة غير مقصودة، في دخول الإسلام ونموه في جنوب إفريقيا. إذ كان أول المسلمين الذين وصلوا إلى البلاد مجموعة من المهجرين من بين من هجّرتهم هولندا من القرن الـ17 وحتى منتصف القرن 19، من المسلمين الحرفيين والسجناء والمنفيين السياسيين قسريا من جزر الهند الشرقية "الهولندية"، التي أصبحت إندونيسيا.

وتبع هؤلاء عمال السخرة الذين هجّرتهم بريطانيا للعمل في حقول قصب السكر في إقليم ناتال في النصف الثاني من القرن الـ19. وكان أكثر من 10في المئة من هؤلاء من المسلمين، أي أكثر من 17000 مسلم.

ثم تلا ذلك هجرة الأفارقة بعد انتهاء الفصل العنصري في عام 1994. وتراوحت أعداد هؤلاء ما بين 75 و100 ألف مهاجر.